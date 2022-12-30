Иранский писатель приговорен к смертной казни после телеинтервью в Израиле

Связанные с оппозицией СМИ заявляют, что Мехди Бахман осужден за «шпионаж» после того, как в начале года выступил на 13-м канале, осудив режим и призвав к нормализации отношений с Израилем.

Иран приговорил писателя-диссидента к смертной казни по обвинению в «шпионаже» после того, как в начале года он дал интервью израильскому телеканалу, сообщили оппозиционные СМИ.

Iran International заявила, что Мехди Бахман был арестован в октябре после телеинтервью 13-му каналом. В сообщении говорится, что Революционный суд вынес приговор. По данным оппозиционных групп, за последние дни по меньшей мере 11 человек были приговорены к смертной казни за участие в протестах, и более 100 человек приговорены к смертной казни.

Хотя Бахман был арестован после начала протестов, его интервью 13-му каналу было дано в апреле 2022 года после того, как он обратился к израильтянке с просьбой перевести одну из его книг на иврит.

В интервью Бахман раскритиковал режим в Тегеране и введение исламских законов и призвал к нормализации отношений между Израилем и Ираном. Он сказал, что не боится ареста за общение с израильским каналом.

Iran International заявила, что Бахман был писателем и иллюстратором, стремившимся к религиозному сосуществованию. В последние годы он работал с диссидентом-шиитским священнослужителем Масуми Техрани над созданием произведений искусства, содержащих символы различных религий, и дарил их лидерам меньшинств еврейской, христианской, зороастрийской, суннитской исламской, мандейской сабийской и бахаистской конфессий в Иране.

В сообщении говорится, что Техрани также был арестован вскоре после Бахмана. О его судьбе не было ни слова.

Несколько других оппозиционных СМИ также сообщили об аресте. Но официального подтверждения приговора от иранских официальных лиц или государственных СМИ не поступало.

Протесты охватили Иран после смерти 16 сентября в заключении 22-летней ирано-курдской Махсы Амини после ее ареста в Тегеране за предполагаемое нарушение строгого дресс-кода страны для женщин. Иран стремился подавить демонстрации и сдержать протесты, применяя суровые наказания, в том числе смертную казнь, с проведением некоторых публичных казней.

По меньшей мере 100 иранцам, арестованным за более чем 100 дней общенациональных протестов, грозит смертная казнь, заявила ранее на этой неделе базирующаяся в Осло группа по правам человека Ирана (IHR).

Ранее Курсор писал, что знаменитости и правозащитники призывают Иран освободить актрису, которая поддержала протесты. Женщина снималась в отмеченных многими наградами фильмах.

Наша редакция писала, что в Иране смертная казнь грозит двум подросткам. Иранский режим намерен казнить двух подростков за то, что они участвовали в антиправительственных протестах.

Напомним, что 12 декабря иранский режим заявил о казни второго осужденного в ходе массовых протестов, которого зовут Маджидреза Рахнавард.