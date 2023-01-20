Иск Трампа против Клинтон: суд вынес решение

Дональд Трамп подал в суд на Хилари Клинтон, утверждая, что она и другие демократы пытались сфальсифицировать эти выборы, ложно обвинив его кампанию в связях с россией*.

Федеральный судья обязал бывшего президента США Дональда Трампа и его адвокатов выплатить более 937 000 долларов в качестве санкций за иск против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон из-за обвинений в фальсификации президентских выборов 2016 года.

Окружной судья США Джон Миддлбрукс, отклонивший иск Трампа в сентябре, заявил, что санкции оправданы, поскольку бывший президент демонстрировал неправомерное использование судов для продвижения своих политических планов.

«Это дело никогда не должно было возбуждаться. Его неадекватность в качестве юридического иска была очевидна с самого начала. Ни один разумный юрист не подал бы его. Предназначенный для политических целей, ни один из пунктов исправленной жалобы не содержал поддающегося осмыслению судебного иска», — написал Миддлбрукс в письменном постановлении на 45 страницах.

В четверг вечером агентству Reuters не удалось связаться с представителями Трампа и его ведущим адвокатом по делу Алиной Хабба для комментариев.

Трамп подал в суд на Клинтон, кандидата в президенты от Демократической партии 2016 года, утверждая, что она и другие демократы пытались сфальсифицировать эти выборы, ложно обвинив его кампанию в связях с россией.

Миддлбрукс закрыл дело в сентябре, назвав иск «двухсотстраничным политическим манифестом, в котором излагаются его претензии к тем, кто выступал против него».

Трамп, республиканец, добивался переизбрания в 2020 году, но потерпел поражение от демократа Джо Байдена, после чего он неоднократно делал ложные заявления, обвиняя в своем поражении массовые фальсификации результатов голосования.

Ранее Курсор писал, что Конгресс США обнародовал налоговые декларации Трампа, экс-президент угрожает жесткими последствиями. В Демократической партии заявляют, что «иногда власть президента может приобретать слишком большие размеры».

Кроме этого, Конгресс вынес решение по причастности Трампа к штурму Капитолия. Авторы отчета за 18 месяцев опросили более тысячи свидетелей, провели 10 слушаний и получили более миллиона страниц документов.

Наша редакция писала, что в Конгрессе США рекомендуют объявить уголовные обвинения Трампу из-за штурма Капитолия. Специальный комитет Палаты представителей будет рекомендовать Министерству юстиции обвинить 45-го президента в преступлениях по четырем статьям.

Напомним, что компания Дональда Трампа была признана виновной в налоговом мошенничестве.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!