«Искандер» и ПВО «C-400»: в Беларуси анонсировали поставки вооружения

В Министерстве обороны Беларуси сообщили о поставках нового вооружения.
Об этом шла речь во время встречи министра обороны Беларуси Виктора Хренина с журналистами.
«Министр обороны анонсировал поставки в войска нескольких новинок — это ракетные комплексы «Искандер», системы ПВО «С-400», а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов «, — говорится в сообщении министерства обороны Беларуси.
Также во время встречи глава белорусского минобороны подчеркнул, что мобилизационные мероприятия по резервистам проходят в стране постоянно. По словам Хренина за последние 20 лет мобилизационное собрание прошло 130 тысяч человек.
Он отметил, что при необходимости «военное ведомство может выставить ресурс у 500 тысяч военнообязанных».
Виктор Хренин добавил, что 60% белорусской армии – это контрактники, а потребности создавать полностью контрактную армию нет.
Напомним, 4 октября Александр Лукашенко во время совещания по вопросам военной безопасности заявил, что объявлять мобилизацию в Беларуси нет необходимости. При этом он подтвердил, что страна участвует в войне против Украины на стороне российских оккупантов.
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