Война в Украине: профессор указал на сходство новой стратегии Путина с политикой нацистской Германии

Ученый сравнил новые атаки России с гитлеровскими террористическими взрывами в Лондоне в 1944 году.

Агрессивные «специальные военные операции» Путина в Украине, которые включают в себя неизбирательные нападения на мирных жителей, можно сравнить с использованием Адольфом Гитлером оружия Фау-1 в целях терроризма во время Второй мировой войны, считает эксперт.

Джон Р. Брайсон, профессор экономической географии Бирмингемской школы бизнеса, раскритиковал сверхагрессивную и технологичную «военную операцию» российского президента Путина в Украине. В своей критике ученый сравнил массовые неизбирательные нападения России на гражданскую инфраструктуру и удары беспилотников-камикадзе с гитлеровскими террористическими взрывами в Лондоне в 1944 году.

Ученый озвучил заявление после того, как председатель комитета по обороне Тобиас Эллвуд предупредил, что Владимир Путин планирует сбросить на Украину грязную бомбу, в которой он затем попытается обвинить украинского премьера Владимира Зеленского в операции под чужим флагом.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу который заявил, что Украина планирует использовать бомбу, начиненную радиоактивным материалом.

Буквально на прошлой неделе мировая пресса также раскритиковала использование Путиным иранских беспилотников-камикадзе как отчаянную меру, сигнализирующую о признании его неудачи в войне в Украине.

Профессор Брайсон сказал в беседе с Express.co.uk: «Использование этих беспилотников похоже на развертывание Адольфом Гитлером летающих бомб Фау-1 или Vergeltungswaffe 1 (оружие возмездия 1) во время Второй мировой войны. Фау-1 были развернуты как форма террористической бомбардировки Лондона в 1944 году. Таким образом, развертывание Россией беспилотников-камикадзе представляет собой использование новой формы оружия возмездия, предназначенного для террора украинского народа».

Он продолжил: «Для России война Путина с Украиной должна быть определена как «несправедливая». Украинцы отвечают на незаконное и несправедливое вторжение. Украина может отступить и позволить России аннексировать Украину, но это будет несправедливым ответом на несправедливую военную активность. Единственное справедливое действие для Украины — защищать свой народ и территорию».

Ранее Курсор писал, что Россия готовится ударить по Украине иранскими ракетами и новыми дронами-камикадзе: озвучены детали.