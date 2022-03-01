Китай начал эвакуацию граждан из Украины

1000 китайских граждан покинут Украину во вторник и направятся в Польшу и Словакию — страны-члены Европейского союза. В понедельник около 600 китайских студентов были эвакуированы из Киева.

Китай начинает эвакуацию своих граждан из Украины, сообщают государственные СМИ, на фоне опасений за их безопасность в связи с вторжением союзника Пекина — России.

Около 600 китайских студентов были эвакуированы в понедельник из Киева и южного портового города Одессы, сообщает государственная газета Global Times со ссылкой на посольство Китая в столице Украины.

Они отправились на автобусах в соседнюю Молдову в сопровождении посольства и под охраной местной полиции, согласно сообщению.

«Курсор» ранее писал, что российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине: есть погибший. Из украинской столицы пытались выехать колонна израильских автомобилей, однако по ней открыли огонь захватчики из РФ. В результате был убит один израильтянин.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

Еще напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.

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