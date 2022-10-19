Китай «не знает» о массированных атаках россии по Киеву

Представитель Reuters попросил представителя Министерства иностранных дел Китая прокомментировать удары дронами-камикадзе по Киеву, в результате которых погибли несколько человек. Однако он ответил, что об этом ничего не знает.

Об этом заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Я ничего не знаю о том, что вы упомянули. Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна», — сказал дипломат.

«В нынешних обстоятельствах все заинтересованные стороны должны проявлять спокойствие и сдержанность, а также поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса, для совместной деэскалации ситуации», — добавил Вэньбинь.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!