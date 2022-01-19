Компания Трампа ввела банки в заблуждение, чтобы получить кредиты и налоговые льготы

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила суду, что у нее есть доказательства того, что компания бывшего президента Дональда Трампа давала мошеннические или вводящие в заблуждение оценки активов, чтобы получить льготные кредиты и налоговые льготы.

Об этом сообщает 7 канал.

Согласно судебному документу, штат еще не решил, будет ли он возбуждать гражданский иск против организации Трампа на основании ее требований. Однако в рамках своего расследования он пытается допросить Трампа и двоих его детей.

Трамп давно пытался изобразить расследование как политически мотивированное. Ранее в этом месяце бывший президент обратился к федеральному судье в Нью-Йорке с просьбой прекратить расследование генеральным прокурором деловой практики его семейной компании.

В судебном документе команда юристов Трампа охарактеризовала расследование, начатое Джеймсом, как целенаправленную атаку на политического противника. Генеральная прокуратура, предоставив более подробный отчет о своем расследовании, чем в прошлых заявлениях, сообщила суду, что Trump Organization неоднократно проводила мошенническую оценку активов, чтобы обеспечить выгодные условия кредита и воспользоваться более низкими налоговыми ставками.

Ранее Курсор сообщал, что Дональд Трамп планирует баллотироваться в президенты США в 2024 году.

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