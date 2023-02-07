После потери влияния в Европе российская федерация* добилась определенного успеха в укреплении своих позиций в Центральной Африке.

Как отмечает издание, кремль пытается создать в регионе нечто вроде второго фронта для противостояния с Западом. Интересы россии распространяются на ряд стран — от Мали на западе до Судана на востоке. В регионе, где большие территории в прошлом находились во власти Франции, российские силы спонсируют распространение антифранцузской пропаганды, обвиняемой в неоколониальных амбициях.

«Цель москвы — ослабить Европу и открыть фронт там, где Европа и Франция выглядят слабыми. Для достижения этой цели россия использует различные инструменты, в том числе операции против исламистских повстанцев, продажу оружия, продвижение автократии», — считает советник французского президента Самуэль Рамани.

По словам экспертов, особенно заметно влияние россии в Центрально-африканской республике — одной из самых бедных и нестабильных стран. Здесь российское присутствие состоит в пребывании 1500 бойцов чвк «вагнера», добыче золота и алмазов и даже производстве водки.

Также, по данным издания, россия имела причастность к военному перевороту в Буркина-Фасо, где уже в январе новое правительство требовало у французских войск покинуть страну. Президент соседней Ганы Нана Акуфо-Аддо утверждает, что власти Буркина-Фасо привлекли бойцов «вагнера» для борьбы с джихадистами.

Кроме того, кремль наладил хорошие отношения с администрацией Судана. По данным Минфина США, российские компании зарабатывают на незаконном экспорте добытого в этой африканской стране золота, и именно российская контрабанда этого золота финансирует путинскую войну в Украине.

Как сообщал Курсор, министр обороны россии сергей шойгу обвинил США и их союзников в преднамеренном «затягивании» войны в Украине.

«Для этого они начали поставки тяжелых наступательных вооружений, открыто призывая Украину захватить наши территории», — подчеркнул министр обороны в ходе селекторного совещания, добавив, что такие действия «втягивают» страны-члены НАТО в конфликт, который может привести к «непредсказуемый уровень его эскалации».

Также Курсор писал о том, что в СНБО Украины ответили, есть ли у них оружие, способное уничтожить цели в рф.

Напомним, что в российской федерации уже несколько месяцев в полной мере идет подготовка бомбоубежищ.

Помимо этого, мы информировали о том, что что армия российской федерации в текущем месяце готовит новое масштабное наступление на территорию Украины. И основная цель такой операции состоит в том, чтобы полностью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.