Зеленский приехал в Одессу и наблюдал за загрузкой судов украинским зерном. Президент Украины заявил, что они «готовы» к экспорту.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в пятницу посетил один из главных портов Украины на Черном море, то есть спустя неделю после того, как была достигнута договоренность с россией*, Турцией и Организацией Объединенных Наций о создании безопасных коридоров для судов, экспортирующих зерно, которое застряло в стране после начала войны.

Зеленський разом з послами G7 відвідав порт, в якому йде підготовка до експорту зерна https://t.co/5Gx1LlNuGx pic.twitter.com/BcH2XkCrKE — InfoResist (@InfoResist) July 29, 2022

Он посетил порт в Одесской области в то время, как рабочие готовили терминалы для экспорта зерна, от которого зависят миллионы обедневших людей во всем мире, страдающих от голода.

«Погружается первое судно, первый корабль с начала войны», — заявил Зеленский.

По его словам, экспорт зерна начнется с отправлением нескольких судов, которые были загружены, но не смогли выйти из украинских портов после российского вторжения.

«Наша сторона полностью готова. Мы отправили все сигналы нашим партнерам — ООН и Турции, а наши военные гарантируют ситуацию с безопасностью», — сказал он, добавив, что «для нас важно, чтобы Украина оставалась гарантом глобальной продовольственной безопасности».

Напомним, что украинские фермеры поджигают поля на временно оккупированных территориях, чтобы не отдавать урожай российской федерации.

Наша редакция сообщала ранее, что в правительстве опасаются, что россия перестанет выпускать в Израиль новых репатриантов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!