Кто полетит на похороны королевы Великобритании Елизаветы II от Израиля

Британские чиновники утверждают, что похороны 96-летнего монарха будут самым крупным мероприятием с участием лидеров многих стран за многие годы. Их сравнили с организацией 100 государственных визитов в течение нескольких дней.

Об этом сообщает издание «Детали».

От Израиля похороны посетит президент Ицхак Герцог, дед которого был главным раввином Великобритании. В резиденции президента сообщили, что он отправится в компании своей супруги Михаль 18 сентября, в воскресенье, где они выразят «соболезнования королю Чарльзу III, королевской семье и британскому народу».

Церемонию посетят примерно 500 лидеров государств и высокопоставленных чиновников. Однако, пригласительные отправили далеко не всем. Так, правительство Великобритании сообщило, что на похоронах не будет представителей *российской федерации, Беларуси и Мьянмы.

В отношении первых двух стран действуют ограничительные меры, что обусловлено войной в Украине, а их высшее руководство находится в «черных списках». Помимо этого, Иран будет представлен только на уровне послов.

Ранее мы рассказывали, что в Шотландии во время прощания с королевой Елизаветой ІІ произошел скандал, в эпицентре которого оказался принц Эндрю.

«Курсор» сообщал, что король Чарльз ІІІ впервые обратился к британскому парламенту, а также о том, какие проблемы со здоровьем есть у нового короля.

Помимо этого, недавно СМИ раскрыли секреты долголетия Елизаветы ІІ.

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