Лукашенко попробовал заговорить на китайском и рассмешил представителей этой страны

Во время визита китайского представителя в Беларусь Лукашенко решил блеснуть языковыми познаниями и, отстранив переводчика, сам сказал на китайском «спасибо».

На встрече с первым вице-президентом китайской корпорации Citic construction co. Ян Цзяньцян президент Беларуси Лукашенко попробовал поразить всех своими познаниями в китайском языке.

Поскольку самопровозглашенному лидеру Беларуси удалось выучить только одно слово, то случился казус.

Цзяньцян пожелал Лукашенко крепкого здоровья. «Руководители нашей корпорации поручили мне передать от них теплый привет и наилучшие пожелания, прежде всего пожелания крепкого здоровья», — отметил Ян Цзяньцян.

В ответ Лукашенко поблагодарил по-китайски: сказал «xièxie», что в переводе означает «спасибо».

Китайский гость поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи. «У вас в Китае много поклонников», — подчеркнул Ян Цзяньцян.

Ранее Курсор писал, будет ли мобилизация в Беларуси: Лукашенко прокомментировал такую возможность.В Беларуси распространяются слухи о возможном скором начале кампании по мобилизации вслед за россией. Лукашенко решил выступить с заявлением, но еще больше запутал своими словами.

Также мы сообщали, что Лукашенко поручил готовиться к обороне Беларуси «по нормам военного времени».

Кроме того, мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.