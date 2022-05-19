Макрон: Боевые действия в Украине могут распространиться на соседние страны

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с президентом Молдавии Майей Сандо, где лидеры стран обсудили ситуацию с россией, а также встпление страны в ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил сегодня на встрече с президентом Молдавии Майей Сандо, что нельзя исключать, что военный конфликт между россией* и Украиной перекинется на соседние страны.

Об этом сообщает News Walla.

На прошлой неделе министр иностранных дел Молдовы Нико Попеску заявил, что элементы среди пророссийских сепаратистов в приднестровском регионе страны пытаются создать напряженность в регионе. Макрон добавил, что ЕС должен быстро отреагировать на просьбу Молдовы о вступлении в союз.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

Также сообщалось, что эвакуированных с Азовстали украинских военных перевезли в российские СИЗО. Защитники Мариуполя вывезены на российскую территорию и ожидают официальных договоренностей об обмене военнопленными. При этом в рф звучат угрозы в адрес украинских бойцов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!