Министр иностранных дел Польши: Европа под риском войны

Одной из причин этих слов стало наращивание Россией войск на границе с Украиной.

Европа находится ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет, предупредил в четверг министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на открытии годичного председательства его страны в крупнейшей в регионе организации по безопасности.

Не называя Россию в своем обращении к посланникам членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Рау упомянул о напряженности на Украине, в Грузии, Армении и Молдове, во всех странах с активными или замороженными конфликтами, в которых, как утверждается, фигурирует Россия.

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