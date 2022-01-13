Министр иностранных дел Польши: Европа под риском войны

Европа находится ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет, предупредил в четверг министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на открытии годичного председательства его страны в крупнейшей в регионе организации по безопасности.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Не называя Россию в своем обращении к посланникам членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Рау упомянул о напряженности на Украине, в Грузии, Армении и Молдове, во всех странах с активными или замороженными конфликтами, в которых, как утверждается, фигурирует Россия.
«Похоже, что риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет», — сказал он. «В течение нескольких недель мы сталкиваемся с перспективой крупной военной эскалации в Восточной Европе».
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что РФ проводит новые полномасштабные военные учения на границе с Украиной.
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