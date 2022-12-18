Минобороны Британии сообщило еще об одной проблеме в армии рф

Министерство обороны Соединенного Королевства в воскресенье прокомментировало решение россии* отправить артистов на передовую для поднятия боевого духа своих войск.

В министерстве заявили, что москва борется с «хрупким моральным духом» своих военнослужащих, отметив, что солдаты выражают обеспокоенность по поводу «высоких показателей потерь, плохого руководства, проблем с оплатой труда, нехватки снаряжения и боеприпасов и отсутствия ясности в отношении целей войны».

«Усилия творческих бригад вряд ли существенно снимут эти опасения», — заявили в министерстве.

Эта новость появилась после того, как министерство обороны россии в среду объявило о создании «передовых творческих бригад», в которые, как сообщается, входят оперные певцы, актеры и артисты цирка.

Отметим также, что президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном обращении сообщил, что почти шести миллионам украинцев за сутки 17 декабря вернули электроэнергию.

Глава государства сообщил, что ремонтные работы продолжаются «нон-стоп» с пятницы. «Конечно, предстоит еще много работы по стабилизации системы», — сказал Зеленский, указав на существующие проблемы с подачей тепла и воды. Лидер также повторил свой призыв защитить небо над Украиной, предоставив стране «надежный щит ПВО». «Вы можете это сделать. Вы можете защитить наш народ — стопроцентную защиту от российских ракет», — заключил он, обращаясь к союзникам своей страны.

НАТО уже отказалось от предложения Зеленского ввести запретную для полетов зону, поскольку это приведет к прямому конфликту между странами-членами и россией, которые имеют ядерное оружие.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.