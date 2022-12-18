Взрывы в российском Белгороде: очевидцы рассказали детали происшествия

В приграничной территории Белгородской области рф продолжают раздаваться взрывы, но местные власти не сообщают подробностей.

В воскресенье, 18 декабря, в Белгороде, который находится в россии* возле украинской границы, зафиксированы взрывы на птицефабрике «Ясные Зори». Сообщается о двух погибших.

Белгородский губернатор заявил, что в городе сработала система ПВО, а на место выехали бригады медиков.

В сети показали кадры с места происшествия в Белгородской области.

Местные жители шокированы происходящим. Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее Курсор писал, что эксперты сообщили, сколько своих солдат еще готов принести в жертву путин.

Также мы сообщали, что Лукашенко пытался сорвать визит путина в Беларусь. Российский президент скептически прореагировал на сообщения о внезапной болезни Лукашенко.

Напомним, наш сайт информировал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.

Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

Напомним, в Киеве дали прогноз относительно нового масштабного наступления россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!