В воскресенье, 18 декабря, в Белгороде, который находится в россии* возле украинской границы, зафиксированы взрывы на птицефабрике «Ясные Зори». Сообщается о двух погибших.
Белгородский губернатор заявил, что в городе сработала система ПВО, а на место выехали бригады медиков.
В сети показали кадры с места происшествия в Белгородской области.
Местные жители шокированы происходящим. Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика.
Ранее Курсор писал, что эксперты сообщили, сколько своих солдат еще готов принести в жертву путин.
Также мы сообщали, что Лукашенко пытался сорвать визит путина в Беларусь. Российский президент скептически прореагировал на сообщения о внезапной болезни Лукашенко.
Напомним, наш сайт информировал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.
Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.
Напомним, в Киеве дали прогноз относительно нового масштабного наступления россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!