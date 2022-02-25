Музей лагеря смерти Аушвиц выпустил заявление в поддержку Украины

Пикет в Тель-Авиве в поддержку Украины Фото: Алексей С. Железнов-Авни

Музей, который знакомит людей с геноцидом, выразил солидарность с Украиной и предупредил, что «любой симптом безразличия является признаком соучастия».

Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау в четверг обвинил Россию в развязывании войны против Украины, предупредив страну, что история сурово осудит ее за ее действия.

«Сегодня утром Россия напала на Украину. Этот акт варварства будет судить история, а виновных, надо надеяться, и Международный суд», — заявил музей памяти жертв Холокоста, расположенный на месте печально известного лагеря смерти, созданного в оккупированной нацистами Польше. «Когда мы стоим у мемориала Аушвиц-Биркенау, невозможно молчать, когда снова убивают невинных людей исключительно из-за безумной псевдоимперской мании величия», — говорится в заявлении.

Музей, который знакомит людей с геноцидом, выразил солидарность с Украиной и предупредил, что «любой симптом безразличия является признаком соучастия».

Как ранее сообщал Курсор, украинские военные остановили превосходящие силы оккупанта на рубеже реки Тетерев.

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