Ему приснилось, что в его квартире находится труп.

Житель Польши был оштрафован на 500 злотых, потому что он вызвал полицию из-за страшного сна, показавшегося ему реальностью.

Об этом сообщает onet.pl.

Житель Бартошиц (Варминско-Мазурское воеводство) в ночное время суток обратился к полицейским и попросил их приехать в его квартиру, где якобы был труп. Так как поляк разговаривал нечетко, дежурному пришлось прослушать запись разговора.

После этого он убедился, что собеседник говорил о трупе и уточнял, что умерший был другом его сожительницы. В итоге на указанный адрес отправили патрульных.

Прибывшим на место правоохранители заметили, что дверь им открыл мужчина, находящийся в абсолютно пьяном состоянии. Так, он неразборчиво разговаривал, плохо стоял на ногах и имел алкогольный запах.

По словам представительницы полиции в Бартошицах Марты Кабелис, правоохранители заметили, что заявитель лишь недавно проснулся. Они обыскали квартиру и не обнаружили там каких-либо трупов.

Со временем мужчина предположил, ему это, по всей вероятности, приснилось. В итоге он был оштрафован за безосновательное вмешательство полиции на 500 злотых, что эквивалентно приблизительно 434 шекелям.

Ранее "Курсор" сообщал, как мужчина потерял 1 млн фунтов стерлингов из-за досадной ошибки.

Помимо этого женщина, которая не спала 11 лет, рассказала об интересных особенностях своей жизни.