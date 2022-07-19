Названы новые цели россии на Донбассе

Аналитики ISW заявляют, что захват Славянска уже не является приоритетной задачей для российских военных.

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что сейчас россияне сосредоточатся на захвате Северска и Бахмута, а Славянск уже не будет приоритетом.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По словам экспертов, изменение планов на Донбассе подтверждает и встреча министра обороны рф сергея шойгу с командующим восточной группы войск генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим. В минобороны рф заявили,ч то шойгу поручил мурадову сосредоточиться на уничтожении украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем. При этом шойгу ничего не сказал о захвате Славянска.

Институт впервые обнаружил прямое упоминание об восточной группировке войск рф, действовавшей на территории Украине на этом этапе войны. Ранее сообщалось о центральной и южной группировках под командованием генерал-полковника александра лапина и генерала армии рф сергея суровикина.

Эксперты считают, что в восточную группировку войск, вероятно, входят подразделени восточного военного округа россии, действующие на Изюмском направлении.

Также отмечается, что мурадов имеет более низкий ранг, чем лапин и суровикин. Возможно, что власти рф считают Изюмско-Славянский район менее приоритетным, чем захват других территории на Донбассе. Кроме этого, предполагается, что россия поставила задачи по захвату территорий вокруг Северска и Бахмута.

В ISW заявили, что россияне осуществили несколько наземных атак к востоку от Северска и к югу от Бахмута, а также стали более активными в районе Авдеевки.

Ранее Курсор писал, что россияне нанесли ракетный удар по Одесской области: появились новые подробности. россия ночью обстреляла Одесскую область, выпустив семь ракет из воздушного пространства над Черным морем.

Курсор писал, что американский политолог призвал помочь Украине разбомбить Крымский мост. По его мнению, США пытаются не допустить выхода боевых действий за пределы Украины. Негласный запрет на обстрел российской территории эксперт назвал глупым.

Стало известно, что россияне вторглись в Украину, используя карты прошлого столетия. Российские командиры при планировании полномасштабного вторжения в Украину использовали топографические карты страны 1969 года.

Кроме того, Курсор сообщал, что эксперт рассказал, чего на самом деле боятся в россии.

Еще напомним, что главный раввин Украины рассказал о безумии владимира путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!