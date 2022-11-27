Не из-за возраста: названа вероятная причина смерти королевы Елизаветы II

Новая версия может объяснить усталость королевы, потерю веса и проблемы с подвижностью.

Королевский биограф Джайлс Брандрет рассказал, чем на самом деле может быть обусловлена смерть королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает New York Post.

По словам автора книги «Elizabeth: An Intimate Portrait», монарх мог скончаться из-за опасной болезни, а не из-за преклонного возраста, как сказано в официальной версии.

«Я слышал, что у королевы была форма миеломы ‒ рак костного мозга. Это объясняет ее усталость, потерю веса и те «проблемы с подвижностью», о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни», ‒ рассказал Брандрет.

Биограф утверждает, что самый распространенный симптом этого вида онкологии ‒ боль в костях, особенно в области таза. Миелома поражает именно представителей пожилой возрастной группы.

Свою точку зрения писатель аргументировал последней фотографией Елизаветы II и тогдашнего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. На руке монарха заметили синяки, которые, по мнению Джайлса, могут быть следом от внутривенной канюли. Однако сейчас отсутствуют доказательства, которые могли бы подтвердить эту версию.

Отметим, что еще в июне этого года королевский эксперт Даниэла Эльзер изучил новые фото королевы Елизаветы II и заявил, что она «угасает на наших глазах». Уже 8 сентября в Букингемском дворце сообщили, что 96-летняя королева умерла.

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