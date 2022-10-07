Не понимаю, как граждане Израиля справляются со стоимостью жизни – экономический эксперт

Известный американский журналист и финансовый обозреватель The New York Times Эндрю Росс Соркин прокомментировал экономическую ситуацию как в Израиле, так и во всем мире.

Соркин надеется, что нынешняя экономическая ситуация не повторит кризис 2008 года.

Об этом сообщает Mako.

«К счастью, есть небольшие признаки того, что мы идем не в том направлении. В то же время нельзя не смотреть на факты на местах – инфляцию, стоимость жизни, колебания стоимости валюты – и подумать о сценарии, при котором это не закончится плохо. Можно сказать, что последствия уже ощущаются во всем мире, но я не уверен, что ответ на вопрос, является ли это катастрофическим событием, тем, что сотрясает рынки и приводит к настоящей экономической депрессии, однозначно положительный, но здесь есть основания для оптимизма», – сказал журналист.

Соркин старается оставаться позитивным, но у него нет сомнений, что экономические тенденции мире не предвещают ничего хорошего. Он описывает глобальную экономику как карточный домик – как только люди вытаскивают деньги из одного тела, за ним падают остальные.

Помимо этого, финансовый обозреватель прокомментировал повышение в Израиле процентной ставки.

«Я не понимаю, как граждане Израиля справляются со стоимостью жизни. Это не может длиться долго. Во всем мире мы привыкли к жизни, которую мы не можем себе позволить, но нет осознания этого. Образ жизни не по средствам, и это динамика, которую трудно изменить. В Израиле цены очень высокие, но люди уже думают, что это норма», – добавил Соркин.

Ранее была названа причина резкого роста шекеля.

Также «Курсор» сообщал, что глава центрального банка Израиля дал прогноз по поводу рецессии в стране.

Помимо этого, с криптобиржи Binance украли сотни миллионов долларов, что стало крупнейшим взломом в истории.