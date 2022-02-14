Не стало известного режиссера Айвана Райтмана

Известный голливудский и канадский режиссер еврейского происхождения в первую очередь известен за счет создания франшизы «Охотники за привидениями».

Скончался кинорежиссер и продюсер Айван Райтман. На момент смерти ему было 76 лет. Об этом сообщила семья режиссера американским журналистам.

Райтман умер в своем доме в штате Калифорния. По какой именно причине его не стало пока не уточняется.

Напомним, что Айван Райтман – режиссер еврейского происхождения. Он родился в 1946 году в Чехословакии. Затем его семья переехала в Канаду. В первую очередь деятель киноискусства известен созданием франшизы «Охотники за привидениями». Первые две части фильма стали культовыми. Картины вышли в 1984 и 1989 годах соответственно.

Также Райтман работал над фильмом «Близнецы», «Джуниор» с Арнольдом Шварценеггером и Денни де Вито и другими знаковыми в истории Голливуда фильмами.

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