Нефтяная разведка в Арктике сильно вредит местным животным

За последние два десятилетия антропогенный шум в океане стал серьезной проблемой для многих морских млекопитающих, и особенно серьезно он повлиял на виды, которые ныряют за кормом на значительную глубину.

Для того чтобы искать нефтяные месторождения, люди используют сейсмические пневмопушки. Работа этих аппаратов в Арктике очень негативно влияет на нарвалов. Животные получают физиологические нарушения. Так, чтобы спастись от потенциальной угрозы, они чаще ныряют, но меньше кормятся.

Об этом пишет издание Functional Ecology.

Напомним, что нарвалы обитают только в акватории Северного Ледовитого океана и в Северной Атлантике. Теперь они столкнулись с «шумовым» загрязнением океана.

Пневмопушки – это серьезный источник беспокойства для животных, который действует продолжительное время. Нарвалы сталкиваются с незнакомым звуком, а потому пытаются уплыть подальше. Из-за этого частота их сердечных сокращений «скачет» от крайне низкой, спровоцированной стрессом, до крайне высокой, связанной с интенсивным плаванием.

После установки датчика взрослый нарвал пытается как можно быстрее уплыть.

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