Необычный эксперимент: украинские солдаты показали, как используют мотоциклы «Днепр» на передовой

Этот пример любопытен в контексте того, что воины ВСУ продолжают эксперименты с легкими шасси для противотанковых ракетных комплексов.

В соцсетях появилось видео, которое показывает, что бойцы Вооруженных Сил Украины оборудовали как минимум три мотоцикла МТ-11 «Днепр» в качестве платформы для запуска противотанковых ракет комплекса 9К115-2 «Метис-М».

Об этом пишет Defense Express.

Ukrainian soldiers with KMZ Dnepr MT-11 motorcycles motorbikes and sidecars, each side car has a 9K115-2 Metis ATGM with it pic.twitter.com/LqqjdkjwVS — AFV_Rec (@AFVRec_) June 30, 2022

Дата и другие обстоятельства появления этого видео не раскрываются.

Этот пример любопытен в контексте того, что воины ВСУ продолжают эксперименты с легкими шасси для противотанковых ракетных комплексов.

Как ранее писал Курсор, уже скоро в войне Украины против россии* произойдет переломный момент. Так, только за последнюю неделю украинские войска уничтожили 16 позиций оккупантов с казармами и складами боеприпасов. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 24 каналу.

Курсор также сообщал, что украинские десантники показали, как взорвали танковую роту россиян во время их наступления.

Также мы писали, что Песков заявил, что россия использует лишь малую часть своих сил в войне против Украины.

Еще наш сайт информировал, что солдаты рф разрушают дома, воруют авто и мародерят в захваченной Луганской области.