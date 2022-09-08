Новый король: принц Чарльз взял себе имя Карл III

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс прокомментировала смерть Елизаветы II, а также в обращении сказала «Боже, храни короля».

Церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, как только это станет возможным.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Трасс, смерть Елизаветы II, которая была душой Соединенного Королевства, – огромный шок для страны и всего мира.

«Боже, храни короля», – сказала Лиз Трасс.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании, которой они посоветовали оставаться под их присмотром.

После этого дети Елизаветы II срочно отправились к 96-летнему монарху. Среди них был Чарльз, Анна, Эндрю, Эдуард. Также в Балморал приехали браться Уильям и Гарри.

Эта новость взбудоражила всю мировую общественность, которая внимательно следила за происходим. Помимо этого, британский канал BBC отменил все программы в связи с известиями о королеве.

Также возле ворот замка Балморал собралось огромное количество людей, которые были встревожены состоянием Елизаветы. Также в Букингемском дворце отменили традиционную смену караула.