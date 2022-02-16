Нью-Йорк столкнулся с новой волной антисемитизма

В Нью-Йорке существенно увеличилось количество преступлений на почве антисемитской ненависти, сообщают в оперативной группе полиции города.

В Нью-Йорке столкнулись с новой волной антисемитских инцидентов.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Так, количество преступлений на почве антисемитской ненависти в Нью-Йорке в январе 2022 года увеличилось почти в четыре раза, если сравнивать с тем же месяцем 2021 года.

Оперативная группа полиции Нью-Йорка, расследующая преступления на почве ненависти, занимается целой серией антисемитских инцидентов, которые имели место в минувшие выходные. В полиции заявляют, что они все еще разыскивают нескольких подозреваемых.

Как ранее писал Курсор, UJA-Federation of New York создала фонд в размере 250 000 долларов США для поддержки программы повышения безопасности как минимум 50 небольших синагог в Бруклине, штат Нью-Йорк.

Кроме того, Курсор сообщал, что полиция Нью-Йорка арестовала подростка в связи с нападением на еврея в Бруклине. Сейчас ему предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти и нападении. Камера видеонаблюдения с места нападения показала, как он ударил кулаком 24-летнего ортодоксального еврея, одетого в традиционную хасидскую одежду.

Также Курсор передавал, что полиция Нью-Йорка арестовала мужчину из Бруклина, ударившего хасида по лицу.

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