Оборонное агентство США построит летающие «лодки»

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) заключило контракты с двумя командами на разработку планов создания низколетящего гидросамолета, который может быстро преодолевать большие расстояния с тяжелыми грузами для своей программы Liberty Lifter, сообщило агентство.

Одной из команд, получивших контракт, является партнерство General Atomics, работающее вместе с Maritime Applied Physics Corporation. Другая команда — Aurora Flight Sciences в партнерстве с Gibbs & Cox и ReconCraft.

DARPA является официальным агентством Министерства обороны США, занимающимся продвижением технологических исследований, которые могут иметь военное значение. Агентство заявляет, что с момента запуска российского спутника в 1957 году оно стремилось продвигать американскую цель быть инициатором, а не жертвой «стратегических технологических сюрпризов».

Агентству Минобороны также приписывают ряд инноваций, имеющих огромное глобальное влияние. В 2021 году журнал Economist писал, что «вакцина Moderna от covid-19 … метеоспутники, GPS, дроны, стелс-технологии, голосовые интерфейсы, персональный компьютер и Интернет [находятся] в списке инноваций, на которые DARPA может претендовать как минимум. частичный кредит».

Теперь агентство планирует разработать недорогую летающую лодку дальнего действия в рамках своей программы Liberty Lifter.

Агентство описывает программу Liberty Lifter как инициативу «по разработке гидросамолета, который эффективно работает в условиях эффекта земли», может летать на высоте до 10 000 футов на среднем уровне моря (MSL) и может перевозить большие полезные грузы на большие расстояния на гораздо больших скоростях. чем аналогичные, текущие альтернативы.

Каждая из команд, получивших контракты с DARPA, предложила свой собственный дизайн летающей лодки большой дальности. Команда General Atomics выбрала конструкцию с двойным корпусом. В их планы входит конструкция со средним крылом и тяга из 12 турбовальных двигателей. Предложение Aurora Flight Sciences представляет собой однокорпусный самолет с высокорасположенным крылом. В основном он использует 8 газотурбинных двигателей для движения.

Программа Liberty Lifter представляет собой многоэтапный проект. Первый этап — 18-месячный период разработки дизайна и планирования. Он продлится до середины 2024 года.

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