Израиль модернизирует систему ПВО SPYDER: какие новинки внедрят

Система противовоздушной обороны SPYDER получает новую модернизацию, позволяющую использовать возможности борьбы с тактическими баллистическими ракетами.

Компания RAFAEL объявила, что ее система ПВО SPYDER теперь оснащена сложной системой противодействия TBM (тактическим баллистическим ракетам).

Внедрение этой функции является продуктом программы RAFAEL Counter-TBM SPYDER, которая включала исследование и анализ уроков, извлеченных из недавних и продолжающихся вооруженных конфликтов, в которых широко использовались тактические баллистические ракеты. Программа привела к практическому обновлению системы SPYDER, которая оборудована для практического применения.

Инициатива RAFAEL недавно получила мощный импульс в ответ на срочные операционные запросы от ряда существующих клиентов по всему миру. Программа расширит возможности эффекторов SPYDER, а также реализует различные производные от Counter-TBM в системе.

Исполнительный вице-президент и генеральный директор подразделения систем противовоздушной и противоракетной обороны бриг. генерал (рез.) Пинхас Юнгман заявил: «RAFAEL является ведущим мировым экспертом в области противоракетной обороны, о чем свидетельствуют наши первоклассные продукты, такие как DAVID’S SLING и IRON DOME. Мы с гордостью сообщаем, что наш лидер международных продаж — SPYDER — был усилен возможностями тактической защиты от баллистических ракет. Эта чрезвычайно важная функция Counter-TBM будет предлагаться в качестве опции в наборе инструментов SPYDER. В соответствии с парадигмой индивидуального решения SPYDER эта возможность будет предлагаться в качестве экономичного варианта нашим ценным клиентам с соответствующими неотложными операционными потребностями».

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