Астрономы показали, как выглядит остаток взрыва сверхновой

Астрономы давно используют Большое Магелланово Облако в качестве природной лаборатории для изучения сверхновых. Это связано с его относительной близостью к Земле.

Телескоп Hubble сделал удивительное изображение космического объекта под обозначением DEM L249. Он представляет собой остатки сверхновой, которая взорвалась миллионы лет назад. На фото можно увидеть тонкие газовые структуры и сотни звезд.

Объект находится в Большом Магеллановом Облаке — галактике-спутнике Млечного Пути, находящейся на расстоянии 160 тысяч световых лет от нашей планеты.

Фото появилось на аккаунте Hubble в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hubble Space Telescope (@nasahubble)

Ранее редакция Курсора писала, что на планетах вне Солнечной системы может существовать жизнь. Ученые из Швейцарии заявили, что термин «потенциально обитаемая экзопланета» нужно пересмотреть. В новом исследовании говорится, что на каменистых экзопланетах, похожих на Землю, у которых атмосфера состоит из газообразного водорода и гелия, может быть жидкая вода на поверхности

Также наш сайт сообщал, что астрономы показали, как выглядит сердце нашей галактики. В центре находятся как молодые, так и старые звезды, двигающиеся с разной скоростью. Изучение их поможет ученым больше узнать о формировании галактики.

Еще напомним, что астрономы показали самый детальный снимок космической Крабовидной туманности.