СМИ: немецких чиновников заподозрили в работе на россию

Контрразведка Германии начала изучать биографии двух немецких чиновников, которых подозревают в работе на россию*.

Подозреваемые находятся на высоких постах и курируют вопросы энергетики — «Северного потока-2». Доверенные лица главы Министерства экономики Роберта Хабека единожды обнаружили несостыковки в документах, что вызвало подозрения.

Об этом сообщает Zeit.

Упомянутая документация имеет отношение к газопроводу и уровню заполненности газовых хранилищ. В ней отражались взгляды российской стороны на энергетику Германии, а также было выявлено значительное расхождение между документами и официальными данными Берлина.

Известно, что «Газпром» значительно сокращал поставки по «Северному потоку» на немецкий территории, что было обусловлено ремонтом турбины и плановым обслуживанием. В то же время власти Германии заявляли, что газовые хранилища удается заполнять быстрее, чем прогнозировалось изначально. Из-за этих факторов к делу решили привлечь контразведку.

Изучение биографии подозреваемых указано на их связи с рф. В частности, они симпатизируют этой стране, а один из них проходил там стажировку. По данным журналистов, пока речь идет об одних лишь симпатиях, не являющихся доказательством. Потенциально расследования этого дела может коснуться самого главы Министерства экономики Роберта Хабека.

Ранее СМИ заявляли, что Германия и Франция выступили против запрета выдачи виз гражданам россии.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль и Германия заключили соглашение о компенсации семьям жертв резни в Мюнхене.

Кроме этого, Газпром приостанавливает работу «Северного потока-1».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!