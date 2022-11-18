Польша не выдаст российской делегации визы для участия в заседании ОБСЕ

«Мы не даем им визы», — сказал представитель МИДа Лукаш Ясина.

Польша не будет выдавать визы российской делегации для участия в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Лодзи 1-2 декабря, заявил в пятницу официальный представитель МИД.

«Мы не даем им визы», — сказал Лукаш Ясина.

Два человека погибли в результате взрыва в Пшеводове, деревне на востоке Польши недалеко от границы с Украиной, когда во вторник туда упали две ракеты.

Во вторник рф* обстреляла города по всей Украине ракетами, что, по словам Киева, стало самой мощной волной ракетных ударов почти за девять месяцев войны.

Ранее Курсор писал, что Зеленский демонстрирует готовность к переговорам, а кремль отвечает ракетами — посол США в ОБСЕ.

Как сообщал Курсор, накануне россия запустила по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки.

Еще Курсор писал, что песков рассказал, зачем россия атакует инфраструктуру Украины. Так, кремль без доли стеснений признал, что вынуждает страдать мирное население.

Также Курсор информировал, что 15 ноября россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране ввели экстренные отключения света.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!