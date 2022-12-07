Получил удар кулаком в лицо: обнародованы шокирующие кадры нападения на экс-президента Албании

09:50, Сегодня
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Фото: pixabay.com

78-летний Сали Бериша получил удар по лицу от 31-летнего мужчины в столице Албании.

Бывший президент Албании Сали Бериша получил удар кулаком в лицо сегодня во время антиправительственной акции протеста в столице Тиране.

78-летний лидер оппозиции вел сотни протестующих к месту проведения саммита лидеров ЕС и их западнобалканских коллег в Тиране, когда из толпы вышел 31-летний мужчина и напал на политика.

На видео видно, как Бериша, возглавляющий правоцентристскую Демократическую партию, был отброшен назад мощным ударом, в то время как его телохранители бросились усмирять нападавшего.

Позже Бериша, бывший президент и премьер-министр Албании, осторожно промокал носовым платком свой синяк под глазом.

Полиция заявила, что 31-летний подозреваемый, взятый под стражу, страдал «психиатрическими нарушениями» и ранее обвинялся в актах насилия и незаконном обороте наркотиков.

Оппозиция протестует против предполагаемой коррумпированности премьер-министра Эди Рамы, которого они также винят в кризисе стоимости жизни в стране и исходе молодых албанцев, уезжающих в поисках лучшей жизни в страны Западной Европы. 

Бериша прямо обвинил Раму в нападении, заявив, что он хотел помешать оппозиции организовать акцию протеста.

Ранее Курсор писал, что Израиль и Албания будут сотрудничать в киберсфере для противостояния атакам Ирана. 

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