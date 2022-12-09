Популярный экзотический остров отменил все ковидные ограничения

Для въезда на райский курорт нужны только паспорт и виза.

Несколько дней назад Шри-Ланка — островное государство в Южной Азии, которое привлекает туристов своей экзотикой, отменило все коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает Srilankamirror.

Соответствующее распоряжение было выдано министерством здравоохранения. В тексте документа сказано, что лицам, въезжающим в страну, не нужно больше предъявлять сертификат о вакцинации при пересечении границы. Также туристам не стоит показывать ПЦР-тест или антиген-тест на коронавирусное заболевание. Теперь, чтобы посетить курорт, достаточно паспорта и визы.

Но, если после въезда в республику иностранный гражданин заболеет COVID-19, он должен провести недельную изоляцию за свой счет.

«Курсор» писал ранее, что еще одна страна отменила коронавирусные ограничения для туристов. Теперь желающие отдохнуть на Сейшельских островах могут не оформлять сертификаты вакцинации или проходить ПЦР-тесты.

Еще мы писали, что в Израиле в последнее время наблюдается увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией, в связи с этим, минздрав рекомендует ввести в стране определенные ограничения.

Напомним, что в Китае начнут постепенно отменять некоторые требования по передвижению в транспорте и дополнительному тестированию, что станет новым смягчением политики «нулевого Covid» после общенациональных протестов.

Читайте также, что в мире по крайней мере 90 процентов населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу. Но «снижение бдительности» к болезни провоцирует появление нового варианта COVID.