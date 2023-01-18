Потеря кислорода однажды уничтожит большую часть жизни на Земле — ученые

Ученые предсказали, что в будущем атмосфера снова станет богатой метаном и с низким содержанием кислорода.

Вероятно, это произойдет не раньше, чем через миллиард лет. Но когда изменения наступят, это произойдет довольно быстро. Этот сдвиг вернет планету примерно к тому состоянию, в котором она была до того, что было известно как Великое событие окисления (GOE) около 2,4 млрд лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Ученые заявили, что атмосферный кислород вряд ли будет постоянной особенностью обитаемых миров в целом, что имеет значение для их усилий по обнаружению признаков жизни дальше во Вселенной.

«Модель предполагает, что деоксигенация атмосферы с резким падением атмосферного O2 до уровней, напоминающих архейскую Землю, скорее всего, будет вызвана до появления влажных парниковых условий в климатической системе Земли и до значительной потери поверхностных вод из-за атмосферу», — объяснили они.

Ученые ранее предсказывали, что усиление солнечной радиации сотрет океанские воды с нашей планеты примерно через 2 млрд лет, но представленная здесь модель, основанная в среднем на чуть менее 400 000 симуляций, говорит, что сокращение содержания кислорода убьет большую часть жизни в первую очередь.

Ученые говорят, что, возможно, нам нужно искать другие биосигнатуры, помимо кислорода, чтобы иметь наилучшие шансы обнаружить жизнь. Их исследование является частью проекта NASA NExSS (Nexus for Exoplanet System Science), который исследует обитаемость планет, отличных от нашей собственной.

Согласно расчетам, проведенным Райнхардом и ученым-экологом Кадзуми Одзаки из Университета Тохо в Японии, богатая кислородом обитаемая история Земли может длиться всего 20-30% от продолжительности жизни планеты в целом, а микробная жизнь будет существовать еще длительное время.