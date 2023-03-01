«Потеряла свой шанс»: россия обрушилась с критикой на Германию

Представитель рф* на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий в Вене михаил ульянов заявил, что Германия лишила себя возможности стать постоянным членом Совета Безопасности ООН.

«У Германии был шанс остаться страной номер один в Европе благодаря тесным экономическим и значимым политическим отношениям с россией, — сказал ульянов. — Сейчас в ней идет процесс деиндустриализации, и шансов стать постоянным членом Совета Безопасности ООН у нее нет».

По словам чиновника, этот шаг был «сознательным выбором Берлина».

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