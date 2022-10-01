Появилась реакция МАГАТЭ на похищение россиянами гендиректора Запорожской АЭС

Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) заявляет, что проинформировано о ситуации с похищением российскими оккупационными силами генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова.
Об этом сообщается в Twitter агентства.
«Получив информацию о задержании гендиректора Запорожской АЭС в Украине Игоря Мурашова, МАГАТЭ связалось с соответствующими органами и было проинформировано о том, что Мурашов находится во временном заключении», — сказано в сообщении.
В МАГАТЭ отмечают, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси в соответствии со своим мандатом в сфере ядерной безопасности «активно добивается разъяснений и надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса».
Как известно, 30 сентября генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Его машину остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Как сообщал Курсор, 17 сентября Запорожская АЭС была вновь подключена к украинской энергосистеме.
Также Курсор информировал о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство пока не наблюдает критической ситуации на атомный электростанциях Украины после масштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
«Поскольку этот вопрос стал столь потенциально серьезным, мы осуществляем мониторинг ситуации на каждой атомной электростанции. На данный момент мы не увидели или не были проинформированы о критической ситуации на них», — сказал Гросси.
Ранее Курсор писал о том, что МАГАТЭ призвало предотвратить обстрелы ЗАЭС из-за угрозы ее физической целостности, нарушение которой может повлечь риск «ядерного инцидента». Кроме того, организация предлагает незамедлительно начать консультации о создании зоны безопасности вокруг станции.