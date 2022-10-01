Появилась реакция МАГАТЭ на похищение россиянами гендиректора Запорожской АЭС

Накануне Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Его с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ) заявляет, что проинформировано о ситуации с похищением российскими оккупационными силами генерального директора Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игоря Мурашова.

Об этом сообщается в Twitter агентства.

«Получив информацию о задержании гендиректора Запорожской АЭС в Украине Игоря Мурашова, МАГАТЭ связалось с соответствующими органами и было проинформировано о том, что Мурашов находится во временном заключении», — сказано в сообщении.

В МАГАТЭ отмечают, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси в соответствии со своим мандатом в сфере ядерной безопасности «активно добивается разъяснений и надеется на быстрое и удовлетворительное решение этого вопроса».

Как известно, 30 сентября генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара. Его машину остановили, его самого задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Как сообщал Курсор, 17 сентября Запорожская АЭС была вновь подключена к украинской энергосистеме.

Также Курсор информировал о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство пока не наблюдает критической ситуации на атомный электростанциях Украины после масштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.