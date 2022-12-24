Появилась реакция Белого дома на удар россиян по Херсону в канун Рождества

По словам посла США в Украине, жители города уже и так сильно пострадали, когда отступавшие российские войска отключили электричество и воду.

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала циничный удар по Херсону, который российские оккупанты устроили в канун Рождества, 24 декабря.

Бринк в своем Twitter назвала обстрел жестоким и ужасным. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня произошло очередное жестокое нападение россии* на недавно освобожденный Херсон. Жители города уже и так сильно пострадали, когда отступавшие российские войска отключили электричество и воду. Первоначальные сообщения указывают на множество погибших и раненых. Это ужасно, особенно накануне Рождества», – отметила госпожа посол США.

Today, another brutal attack by Russia on recently-liberated Kherson. The city’s citizens already suffered so much when Russia’s retreating forces cut off power & water. Initial reports indicate many dead and injured. Truly horrific, especially on Christmas Eve. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 24, 2022

Как сообщал Курсор, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского показали кадры последствий российского обстрела Херсона.

В результате обстрела за сутки погибло 7 человек и 26 получили ранения.

«Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото, как «чувствительный контент». Но это не чувствительный контент — это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести русский мир в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия», — сказал Зеленский.

Ранее Курсор писал про контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении: как рф* комментирует потери техники и личного состава.

Также мы сообщали, что в Мелитополе партизаны взорвали предателя, перешедшего на сторону рф. В оккупированном городе Мелитополе освободительное движение организовало «горячее» утро предателям, которые пошли в услужение россии.

Ранее Курсор писал, что войска рф ночью обстреляли Николаев: опубликовано фото разрушенного жилого дома. Циничный ответ государства-террориста на поражение в Херсоне был нацелен по жилому дому в Николаеве. Здание обрушилось до первого этажа, спасатели ищут людей под завалами.

Редакция сайта информировала, что элита россии напугана настроениями в кремле. Представители элиты россии опасаются за свою безопасность из-за призывов основателя чвк вагнера евгения пригожина о необходимости возвращения к «сталинским репрессиям».

Напомним, Зеленский рассказал, когда Украине будет достаточно поставок оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!