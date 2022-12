Появилась реакция Белого дома на удар россиян по Херсону в канун Рождества

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала циничный удар по Херсону, который российские оккупанты устроили в канун Рождества, 24 декабря.

Бринк в своем Twitter назвала обстрел жестоким и ужасным. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня произошло очередное жестокое нападение россии* на недавно освобожденный Херсон. Жители города уже и так сильно пострадали, когда отступавшие российские войска отключили электричество и воду. Первоначальные сообщения указывают на множество погибших и раненых. Это ужасно, особенно накануне Рождества», – отметила госпожа посол США.

Today, another brutal attack by Russia on recently-liberated Kherson. The city’s citizens already suffered so much when Russia’s retreating forces cut off power & water. Initial reports indicate many dead and injured. Truly horrific, especially on Christmas Eve.

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 24, 2022