Премьер-министр Великобритании может лишиться должности

Сегодня, 17 октября, в Великобритании высокопоставленные члены Консервативной партии намерены провести переговоры по быстрому устранению Лиз Трасс с должности лидера партии и премьер-министра страны.

Об этом сообщает Gardian.

По сообщениям многих СМИ, члены Консервативной партии не довольны провалом программы Трасс касательно сокращения налогов. При этом, союзники Трасс в правительстве заявляют, что вторые выборы подряд приведут к «концу тори как партии». Однако, количество сторонников действующего премьер-министра внутри кабинета министров становится все меньше.

Кроме этого, стало известно, что от 15 до 20 бывших министров и других высокопоставленных депутатов — своих сторонников — получили приглашение на «ужин для взрослых» от бывшего министр финансов Риши Сунак, который был основным конкурентом Трасс на выборах. Основная цель этой встречи — спланировать, как и когда устранить Трасс и выдвинуть его, а также другого претендента на лидерство — Пенни Мордаунта.

Бывшая министр иностранных дел Лиз Трасс стала во главе Консервативной партии 5 сентября и премьер-министром Британии 6 сентября 2022 года после вынужденной отставки своего предшественника Бориса Джонсона.

Ранее Курсор писал о расколе среди консерваторов в Британии: министры призывают объединиться вокруг Лиз Трасс. Спустя чуть более месяца работы Трасс и ее команда продолжают борьбу за доверие однопартийцев и избирателей после вынужденного отказа от снижения налогов.

Также Курсор сообщал, что Лиз Трасс грозит вотум недоверия. В Великобритании все чаще стали появляться сообщения о том, что новому премьер-министру Лиз Трасс могут вынести вотум недоверия.

Кроме этого, Лиз Трасс произнесла первую речь на посту премьер-министра Великобритании. Новая глава правительства обещает, что Британию ждут «более светлые дни», несмотря на нынешний экономический кризис.

Как сообщал Курсор, Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании. Она победила своего прямого конкурента Риши Сунака с отрывом в 35% голосов (60399 против 81326).

Напомним, что ее предшественник, Борис Джонсон, официально ушел в отставку во время аудиенции у королевы в ее поместье Балморал в Шотландии. Перед этим он выступал у дома № 10 по Даунинг-стрит и заявил, что благодаря его политике Великобритания получила экономическую силу для борьбы с энергетическим кризисом.