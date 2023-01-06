Президент Евросовета жестко высказался о «рождественском перемирии» путина

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал заявление президент россии владимира путина* о перемирии на Рождество.

По словам Шарял Мишеля, единственным серьезным способом восстановления мира в Украине -является полный вывод войск россии с территории Украины.

Об этом он написал в Тwitter.

Накануне сообщалось, что путин приказал прекратить огонь на Рождество в одностороннем порядке. Однако это решение такое же фальшивое и лицемерное, как «и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы».

«Есть агрессор: кремль. И жертва: украинский народ. Вывод российских войск — единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня является таким же фальшивым и лицемерным, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы», — отметил он.

Ранее Курсор писал о «рождественском перемирии» путина: Аналитики назвали причину. Вчера путин объявил о введении с 12:00 6 января до 24:00 7 января режима прекращения огня.

Ранее Курсор писал, что в Украине рассказали, что задумал путин и зачем ему перемирие. Под предлогом режима прекращения огня россия пытается скрыть новые шаги агрессии.

Ранее Курсор писал, что Байден оценил вероятность прекращения огня россией.

Еще Курсор информировал, что путин ввел режим прекращения огня на 36 часов.

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