Президент Ирана не исключил изменения Конституции для сдерживания массовых протестов

Президент Ирана Ибрагим Раиси допустил возможность внесения изменений в некоторые статьи Конституции Исламской республики, принятой в 1979 году.

Отмечается, что это заявление Раиси прозвучало на фоне продолжающихся акций протеста в Иране, которые длятся уже два с половиной месяца.

«Конституция Ирана составлена таким образом, что предусматривает выход в случае возникновения тупика. Поэтому при реализации ее положений могут быть использованы гибкие методы», — отметил президент в своем выступлении по случаю Дня Конституции Ирана.

Как сообщал Курсор, накануне власти Ирана объявили об отмене функционирования так называемой полиции нравов. Решение было принято генеральным прокурором страны.

Этому решению предшествовали массовые протесты и беспорядки по всей стране, которые продолжались два с половиной месяца. Число погибших составляет около 470 человек, по информации правозащитных организаций.

Ранее генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери уже заявил, что закон об обязательном ношении хиджаба, действующий с 1983 года, может быть пересмотрен.

Ранее Курсор писал, что в Иране повесили четырех «агентов Моссада». 4 декабря, иранские власти привели в исполнение приговор четырем гражданам Ирана, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад».

Также наш сайт сообщал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

Еще редакция информировала, что Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев.

Также мы уже сообщали, что в Иране уволили сотрудника банка за обслуживание обнаженной женщины.Менеджер банка в иранской провинции в четверг «оказывал банковские услуги женщине без одежды». В результате сотрудник банка был «отстранен от должности по приказу губернатора».