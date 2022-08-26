Президент Аргентины попал под огонь критики за сравнение смертей от COVID с Холокостом

Еврейские группы раскритиковали президента Аргентины Альберто Фернандеса за сравнение количества смертей от пандемии COVID-19 с Холокостом во второй раз за три месяца.

Выступая на семинаре по разнообразию и инклюзивности для Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), Фернандес сказал: «Мы до сих пор не знаем, сколько людей погибло в результате пандемии. По данным ООН, погибло от 6 до 10 млн человек. У нас нет точного, точного числа. Но в любом случае мы знаем, что пандемия унесла жизни от одного до двух Холокостов».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Комментарий был немедленно осужден DAIA, главой организацией еврейской общины Аргентины, Антидиффамационной лигой и B’nai Brith International.

«Опять же, со времени первого магистрата Аргентинской Республики и на закрытии саммита CELAC, пандемию и ее разрушительные последствия сравнивали с уникальной и ни с чем не сравнимой трагедией, которую означал Холокост», — написало DAIA в Твиттере.

B’nai Brith International написала в Твиттере, что сравнение между пандемией и Холокостом «просто неприемлемо и демонстрирует неуважение к жертвам #Холокоста». Ничто не сравнится с этой уникальной трагедией в истории человечества».

В июле Фернандес принимал Дани Даяна, председателя мемориального управления и музея Холокоста Яд ва-Шем, в Casa Rosada или офисе президента Аргентины, где они говорили о росте разжигания ненависти и антисемитизма.

Даян сказал, что Фернандес «выразил большое разочарование» по поводу того факта, что правосудие не восторжествовало в связи со взрывом бомбы AMIA в 1994 году, направленной против еврейской общины Буэнос-Айреса и убившей более 80 человек.

В мае Фернандес сказал еврейскому журналисту Эрнесто Тенембауму на Radio Con Vos: «Человечество не осознает, что оно пережило. Мы переживаем пандемию, погибло более 6 млн человек, почти столько же людей, которых мы никогда не забудем, умерших во время Холокоста».

Ранее Курсор писал, что итальянский политик отстранен от должности за шутку о Холокосте. Политик из партии «Братья Италии» оскорбительно пошутил о том, что оппозиционная партия использует фильмы о Холокосте для победы на предстоящих выборах.

Курсор сообщал, что полиция Германии: ведется уголовное дело о разжигании ненависти Аббасом. После высказывания Аббаса о «50 холокостах» полиция Берлина получила официальное заявление и теперь ведет расследование о разжигании ненависти и преуменьшении роли Холокоста.

Кроме этого, что Иран прокомментировал заявление Аббаса о «50 холокостах».

Наша редакция писала о скандале вокруг заявления Аббаса: Либерман выступил с резким призывом.

Напомним, что Лапид раскритиковал лидера ПА за «моральный позор» в Берлине.