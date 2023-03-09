Прилет российской ракеты по жилым домам во Львовской области Украины: обнародованы жуткие кадры

Во Львовской области ракета попала по жилой зоне: пять человек погибли.

Во время массированной ракетной атаки рф в Золочевском районе Львовской области ракета попала в жилую зону, четыре человека погибли, а впоследствии под завалами нашли пятую жертву. Об этом в своем видеообращении в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Также власти показали жуткое видео последствий российского удара:





По его словам, в результате попадания ракеты начался пожар, его уже потушили.

Ранее мы сообщали, что стало известно о прилете ракеты во Львовской области Украины: в жилой зоне вспыхнул мощный пожар, есть жерты.

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Ранее «Курсор» писал, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии. По словам советника главы Офиса президента Украины, «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в ЕС и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.