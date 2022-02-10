Принц Уильям прибыл в Абу-Даби для налаживания экономических отношений между Великобританией и ОАЭ

В ночь на 10 февраля принц Уильям, внук королевы Елизаветы II, прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для налаживания экономических связей между странами.

Принц Уильям, второй в очереди на британский престол, прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом.

Об этом сообщает международное информационное агентство «Reuters».

Визит, проведенный по просьбе гостей, был призван углубить торговые связи между ОАЭ и Великобританией после выхода британцев из Евросоюза.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в 2021 году британские евреи зафиксировали самый высокий показатель в Европе антисемитских инцидентов.

В Соединенном Королевстве в 2021 году было зарегистрировано 2255 антисемитских инцидентов, что на 34% больше, чем 1684 инцидента, зарегистрированных в 2020 году.

Кроме того, стало известно о том, что Израиль и США планируют вернуться в ЮНЕСКО.

США и Израиль покинули агентство ООН по культуре, науке и образованию в 2019 году. Сначала об этом заявил Трамп, а Нетанияху сообщил, что уходит вслед за ним.

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