Принц Уильям прибыл в Абу-Даби для налаживания экономических отношений между Великобританией и ОАЭ

Принц Уильям, второй в очереди на британский престол, прибыл в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом.
Об этом сообщает международное информационное агентство «Reuters».
Визит, проведенный по просьбе гостей, был призван углубить торговые связи между ОАЭ и Великобританией после выхода британцев из Евросоюза.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в 2021 году британские евреи зафиксировали самый высокий показатель в Европе антисемитских инцидентов.
В Соединенном Королевстве в 2021 году было зарегистрировано 2255 антисемитских инцидентов, что на 34% больше, чем 1684 инцидента, зарегистрированных в 2020 году.
Кроме того, стало известно о том, что Израиль и США планируют вернуться в ЮНЕСКО.
США и Израиль покинули агентство ООН по культуре, науке и образованию в 2019 году. Сначала об этом заявил Трамп, а Нетанияху сообщил, что уходит вслед за ним.
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