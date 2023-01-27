Райффайзен Банк в россии идет по пути компаний, сотрудничавших с нацистами, — чешские СМИ

Райффайзен Банк в рф* закончит, как, например, Renault — автоконцерн был национализирован французским правительством, а основатель Луи Рено скончался в тюрьме, не дождавшись суда по обвинению в коллаборационизме.

В публикации чешского издания «Aktuální zprávy» отмечается, что пока российские военные пытают, насилуют и убивают украинцев, разрушают критическую гражданскую инфраструктуру, стирают с лица украинские города и села, захватывают территории, а весь мир, в том числе чешская «дочка» Raiffeisen Bank International, собирает по крупинкам гуманитарную и военную помощь, чтобы поддержать украинский народ в его борьбе не на жизнь, а на смерть, Райффайзен Банк в рфвой не только работает в стране-агрессоре и платит налоги, которые идут на войну, но и поощряет мобилизованных россиян, которые непосредственно орудуют в Украине.

«На сайте «дочки» предусмотрен специальный раздел «Реструктуризация», где указаны программы по отсрочке и снижению платежей для «тех, кто попал в сложную ситуацию». Одной из таких «сложных ситуаций», по мнению Райффайзен Банк в россии, является участие в войне на территории Украины. Таким россиянам банк предоставляет каникулы по кредитам, независимо от наличия просроченной задолженности. Условиями программы предусмотрена отсрочка платежа, сумма процентов и штрафов фиксируется на дату начала каникул, а проценты за период каникул начисляются и оплачиваются после их окончания. Для оформления кредитных каникул необходимо собрать минимум документов — вызов (повестку) военного комиссариата и/или контракт о прохождении военной службы. Российские военные или члены их семьи могут принести оригиналы документов в отделение банка, отправить по электронной почте или просто позвонить в банк по телефону», — сказано в публикации.

Издание напоминает, что к 23 января Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало гибель как минимум 7 068 мирных жителей в Украине в ходе боевых действий, из них — 438 детей. Еще по меньшей мере 11 415 гражданских в Украине получили ранения.

В ООН отмечают, что реальное число жертв российской агрессии значительно выше, потому что информация из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, а также с захваченных рф территорий Украины приходит с опозданием и требует подтверждения. В одном только временно оккупированном Мариуполе, по оценке мэра города Вадима Бойченко, погибло более 20 тыс. мирных жителей.

Ранее Курсор писал, что в ЕС рассказали, что ждет рф после введения нового пакета санкций. По словам Урсулы фон дер Ляйен, «Украине нужна вся военная техника, с которой она может справиться».

Как сообщал Курсор, санкции Европейского Союза, которые были введены в отношении российской федерации* после вторжения в Украину, на десятилетия отправят экономику рф в рецессию.

Наша редакция писала, что Европейский Союз намерен обсудить со странами «Группы семи» (G7) десятый пакет санкций против российской федерации.

Напомним, что в декабре правительство Великобритании ввело 13 декабря новые санкции против россии и Ирана за атаки на Украину ракетами и дронами-камикадзе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!