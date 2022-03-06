Разведка Великобритании: Россия удивлена «масштабом и силой» сопротивления Украины

В ответ на неудачи российской армии Путин наносит удар по известным районам в нескольких местах Украины, чтобы сломить боевой дух народа.

В своем последнем отчете разведки министерство обороны Великобритании сообщает, что Россия была застигнута врасплох «масштабом и силой» сопротивления Украины российскому вторжению.

«В ответ Путин нацелился на известные районы в нескольких местах… Скорее всего, это попытка сломить боевой дух украинцев», — говорится в сообщении министерства.

«Россия ранее использовала подобную тактику», — добавляет он, отмечая прошлые российские военные кампании в Чечне и Сирии.

В разведывательном обновлении также говорится, что «российские линии снабжения, как сообщается, продолжают подвергаться нападениям, что замедляет скорость продвижения их наземных войск».

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Еще напомним, что израильтяне вышли на демонстрацию под дом Беннета в поддержку Украины. Демонстранты требуют наложения санкций на Россию, поставки оружия в Украину, а также разрешения принять беженцев. Ранее правительство Израиля отказалось поставлять оружие украинцам и не поддержали международные санкции против России.

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