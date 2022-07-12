Российские оккупанты «засветили» в Украине свой новейший танк «Прорыв»: появилось видео

Российские солдаты «подсказали» ВСУ, где в Украине можно найти больше новейших Т-90М «Прорыв». Смотрите видео ниже.

Россияне после того, как недавно потеряли в Украине один из своих новейших танков Т-90М, решили «подсказать» ВСУ, где можно найти и другие такие танки.

На видео, где российские солдаты «засветили» свои современные Т-90, обратил внимание портал Милитарный.

Так, оккупанты продемонстрировали по меньшей мере один свой «современный танк» в Запорожской области. Отмечается, что россияне готовятся к наступлению на одном из участков фронта.

Сами солдаты рф* утверждают, что на Т-90М «бесценную поддержку огнем» будут осуществлять «героические владыкавказские танкисты».

Ранее Курсор информировал, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный. Россияне захватили остров Змеиный, чтобы активизироваться там и нарастить боевой состав гарнизона. Также для того, чтобы создать системы противовоздушной обороны и огневого поражения, применяя РСЗО.

Курсор сообщал, что российская федерация за время войны в Украине потратила более 5 тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас в армии страны-агрессора остались только старые, не точные ракеты.

Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет. 9 марта, когда было выпущено не менее 35 ракет. До начала апреля количество пусков увеличивалось с каждым днем, причем самый крупный обстрел со стороны Беларуси пришелся на 1 апреля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!