Россия и Китай «сближаются»: глава НАТО рассказал о новой угрозе для Европы

Столтенберг заявил, что россия и Китай «сближаются» и представляют угрозу для Европы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что растущие отношения россии и Китая представляют угрозу не только для Азии, но и для Европы.

В своем выступлении в Университете Кейо в Токио глава НАТО подчеркнул важность более тесного сотрудничества и большего количества «друзей» для НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, добавив, что война в Украине продемонстрировала, «как взаимосвязана безопасность».

По его словам, Китай все больше инвестирует в ядерное оружие и ракеты большой дальности, не обеспечивая транспарентности и не участвуя в содержательном диалоге по вопросам контроля над ядерным оружием.

Тем временем Пекин продолжает усиливать принуждение своих соседей и угрозы Тайваню, самоуправляемому острову, который он называет своей территорией.

Столтенберг сказал: «Тот факт, что рф и Китай сближаются, а значительные инвестиции Китая и новые передовые военные возможности только подчеркивают, что Китай представляет угрозу, бросает вызов и союзникам по НАТО. Безопасность не региональная, а глобальная».

Китай все активнее работает с рф, и обе страны возглавляют «авторитарное противодействие» основанному на правилах, открытому и демократическому международному порядку, продолжил он.

Он настаивал на том, что НАТО не считает Пекин противником и не стремится к конфронтации, и что альянс продолжит взаимодействие с Китаем в областях, представляющих общий интерес, таких как изменение климата.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что Пекин является «силой регионального и глобального мира и стабильности», и подверг критике НАТО за то, что оно назвало Китай угрозой и расширила свои военные связи с Азией.

Мао сказал: «НАТО постоянно стремилось выйти за пределы своей традиционной зоны обороны и масштабов, укрепить военные связи и связи в сфере безопасности со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и использовать угрозы Китая. Хочу подчеркнуть, что Азиатско-Тихоокеанский регион не является полем геополитической борьбы и не приветствует менталитет холодной войны и блокового противостояния».

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