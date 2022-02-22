Россия может официально начать постройку военных баз оккупированной части востока Украины — СМИ

Российские наемники претендуют на обе области, в том числе и территории, подконтрольные Киеву. Более того, в украинских СМИ уже сообщают, что «ЛНР» начала открыто угрожать Украине.

Россия может начать строить полноценные военные базы на территории оккупированной части Донбасса. Это подразумевается в документах, которые Путин подписал с террористами Пушилиным и Пасечником, главами так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает издание Reuters.

Журналисты пишут, что боевики могут обратиться к Кремлю, чтобы он помог им «восстановить исторические границы». Речь идет о районах, которые контролирует официальная власть Украины.

Более того, в украинских СМИ пишут, что боевики так называемой «ЛНР» уже открыто угрожают Украине и требуют, чтобы Киев отвел ВСУ за границы Луганской и Донецкой областей. Иначе они угрожают «принять меры»

Ранее Курсор сообщал, что российские СМИ сообщили, что в Госдуме якобы по-новому обозначили, в каких границах признаются «ЛДНР». Российские СМИ начали сообщать, что глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия признает так называемые «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей.

Также редакция нашего портала писала, что США и Австралия переводят дипломатов из украинского Львова в Польшу. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американских дипломатов переводят из Львова в Польшу. По крайней мере, они будут там ночевать.

Еще напомним, что аналитики заявили, что Россия завершила переброску войск к Украине и готовит атаку.

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