Россия все еще может ударить по Киеву — Пентагон

В Пентагоне считают, что россия* может нанести ракетные удары по Киеву и другим украинским городам.

У россии все еще имеются средства для нанесения ударов с большого расстояния, в частности, крылатые и баллистические ракеты. Поэтому Киев и другие города Украины могут оказаться под угрозой ракетного удара.

Об этом сказал во время брифинга представитель Пентагона Джо Кирби, сообщает «Укринформ«.

Кирби, комментируя сообщения о намерении москвы ударить по «центрам принятия решений», заявил: «Да, конечно, Россия имеет возможности нанести удар по Киеву».

По его словам, в Америке считают, что угроза ракетного удара по Киеву все еще сохраняется, несмотря на то, что россия отвела свои войска от столицы Украины, от Чернигова, из северной части Украины.

Кирби подчеркнул, что москва имеет средства для нанесения ударов с большого расстояния, поэтому в зоне риска не только Киев, а и другие украинские города.

В Минобороны Украины ранее отметили, что россия продолжает накапливать военную силу для наступления на Украину. Кроме этого, Киев все еще остается одной из главных целей врага.

Ранее Курсор писал, что минобороны россии* подтвердили, что крейсер «москва» затонул. Российский крейсер, которые вчера был подбит «Нептуном» сегодня официально потонул — минобороны рф заявило, что при транспортировке он пошел ко дну.

Курсор писал, что в минобороны рф заявили, что флагман Черноморского флота серьезно поврежден. В министерстве обороны россии* заявили, что ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота рф, получил серьезные повреждения.

Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

Курсор также писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Напомним, что в российских городах и в Крыму готовится серия терактов. Российские власти пытаются настроить своих граждан против украинцев, а для того, чтобы заставить их ненавидеть украинский народ, не остановятся даже перед терактами против собственного населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!