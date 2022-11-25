Сестра Ким Чен Ына выступила с резкой критикой в адрес Южной Кореи

Ким Ё Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, выступила с резкой критикой в ​​адрес руководства Южной Кореи, назвав ее президента и правительство «идиотами и верной собакой Соединенных Штатов».

Об этом сообщает сообщает AFP.

Ее комментарии прозвучали после того, как на этой неделе Сеул заявил, что рассматривает новые односторонние санкции против Севера из-за недавних ракетных испытаний, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты на прошлой неделе.

«Этот отвратительный поступок более ясно показывает, что южнокорейская группировка является «верной собакой» и марионеткой США», — заявил Ким в заявлении, опубликованном Центральным информационным агентством Кореи (ЦТАК).

«Интересно, какие «санкции» южнокорейская группировка, не более чем бегущая дикая собака на кости, предоставленной США, нагло налагает на КНДР», — сказала.

Ким обвинила президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в создании «опасной ситуации» и сравнила его в невыгодном свете с его более миролюбивым предшественником Мун Чжэ Ином, при котором, по ее словам, Сеул «не был нашей целью».

«Интересно, почему южнокорейский народ до сих пор остается пассивным наблюдателем таких действий «правительства» Юн Сок Ёля и других идиотов», — добавила она.

В последние месяцы напряженность в регионе возросла, поскольку в 2022 году Северная Корея испытала десятки баллистических вооружений, в том числе свои первые межконтинентальные баллистические ракеты с 2017 года.

В конце октября Северная и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами вдоль спорной западной морской границы.

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