Шпионский скандал: В Турции 44 человека подозревают в связях с Моссадом

Агенты подозреваются в шпионаже за гражданами палестинских арабов, проживающими в стране.

Источники в Турции сообщили сегодня, что на ее территории была обнаружена связанная с Израилем шпионская сеть.

Об этом сообщает INN.

Полиция Стамбула и Национальная разведывательная организация (MIT) задержали в общей сложности 44 человека, которые, по словам местных силовиков, были связаны со шпионской сетью. Семеро из 44 арестованы. В настоящее время продолжаются поиски еще 13 человек.

Сообщается, что предполагаемая шпионская сеть следила за эмигрантами из Палестинской автономии, которые проживают в Турции.

По данным турецкой контрразведки, эти люди были наняты Моссадом для шпионажа за палестинскими арабами, а также за рядом неправительственных организаций, поддерживающих их дела. Операция по раскрытию сети была начата в начале этой недели.

It was determined that the private detectives in question leaked information about the Palestinian individuals, institutions and NGOs they followed in Türkiye, in exchange for money, to Israel under the direction of MOSSAD.#Turkey

Via @savunmaisleri pic.twitter.com/BclZIIsi7r — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) December 14, 2022

Среди задержанных подозреваемых есть члены ассоциации частных сыщиков, которые, как сообщается, подтвердили выдвинутые против них обвинения.

В июле официальные лица Ирана заявили, что оперативники Моссада «свободно» проводили операции в Турции после сообщений о том, что в предыдущем месяце был сорван иранский заговор с целью похищения и убийства израильтян.

Ранее Курсор писал, что Иран заявил, что арестовал 10 агентов Моссада: что известно. Тегеран время от времени объявляет об арестах иностранных шпионов, не предоставляя каких-либо доказательств.

Израиль усиливает меры безопасности для нынешних бывших сотрудников Моссада из-за Ирана. Все это происходит на фоне усиления теневой войны между Иерусалимом и Тегераном.

Курсор также сообщал, что Иран намерен отомстить Израилю за убийство главного ракетного эксперта КСИР в Сирии. Сообщается, что полковник Давуд Джафари, связанный с аэрокосмическими силами КСИР, был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги недалеко от Дамаска.

Наша редакция писала, что Иран арестовал предполагаемого шпиона в пользу Израиля. В городе Керман арестован человек, «шпионящий в пользу Израиля».

Напомним, что в Малайзии будут судить предполагаемых агентов Моссада. Попытка похищения жителя Газы, предположительно связанного с ХАМАСом, произошла в Куала-Лумпуре 28 сентября.