Шпионский скандал: В Турции 44 человека подозревают в связях с Моссадом

12:37, Сегодня
Мировые новости, Новости Израиля
флаг турции фото
Фото: pixabay.com

Агенты подозреваются в шпионаже за гражданами палестинских арабов, проживающими в стране.

Источники в Турции сообщили сегодня, что на ее территории была обнаружена связанная с Израилем шпионская сеть.

Об этом сообщает INN.

Полиция Стамбула и Национальная разведывательная организация (MIT) задержали в общей сложности 44 человека, которые, по словам местных силовиков, были связаны со шпионской сетью. Семеро из 44 арестованы. В настоящее время продолжаются поиски еще 13 человек.

Сообщается, что предполагаемая шпионская сеть следила за эмигрантами из Палестинской автономии, которые проживают в Турции.

По данным турецкой контрразведки, эти люди были наняты Моссадом для шпионажа за палестинскими арабами, а также за рядом неправительственных организаций, поддерживающих их дела. Операция по раскрытию сети была начата в начале этой недели.

Среди задержанных подозреваемых есть члены ассоциации частных сыщиков, которые, как сообщается, подтвердили выдвинутые против них обвинения.

В июле официальные лица Ирана заявили, что оперативники Моссада «свободно» проводили операции в Турции после сообщений о том, что в предыдущем месяце был сорван иранский заговор с целью похищения и убийства израильтян.

Ранее Курсор писал, что Иран заявил, что арестовал 10 агентов Моссада: что известно. Тегеран время от времени объявляет об арестах иностранных шпионов, не предоставляя каких-либо доказательств.

Израиль усиливает меры безопасности для нынешних бывших сотрудников Моссада из-за Ирана. Все это происходит на фоне усиления теневой войны между Иерусалимом и Тегераном.

Курсор также сообщал, что Иран намерен отомстить Израилю за убийство главного ракетного эксперта КСИР в Сирии. Сообщается, что полковник Давуд Джафари, связанный с аэрокосмическими силами КСИР, был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги недалеко от Дамаска.

Наша редакция писала, что Иран арестовал предполагаемого шпиона в пользу Израиля. В городе Керман арестован человек, «шпионящий в пользу Израиля».

Напомним, что в Малайзии будут судить предполагаемых агентов Моссада. Попытка похищения жителя Газы, предположительно связанного с ХАМАСом, произошла в Куала-Лумпуре 28 сентября.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.