Шпионский скандал: В Турции 44 человека подозревают в связях с Моссадом

Источники в Турции сообщили сегодня, что на ее территории была обнаружена связанная с Израилем шпионская сеть.

Об этом сообщает INN.

Полиция Стамбула и Национальная разведывательная организация (MIT) задержали в общей сложности 44 человека, которые, по словам местных силовиков, были связаны со шпионской сетью. Семеро из 44 арестованы. В настоящее время продолжаются поиски еще 13 человек.

Сообщается, что предполагаемая шпионская сеть следила за эмигрантами из Палестинской автономии, которые проживают в Турции.

По данным турецкой контрразведки, эти люди были наняты Моссадом для шпионажа за палестинскими арабами, а также за рядом неправительственных организаций, поддерживающих их дела. Операция по раскрытию сети была начата в начале этой недели.

It was determined that the private detectives in question leaked information about the Palestinian individuals, institutions and NGOs they followed in Türkiye, in exchange for money, to Israel under the direction of MOSSAD.#Turkey

Via @savunmaisleri pic.twitter.com/BclZIIsi7r

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) December 14, 2022